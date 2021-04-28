أقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بالأفضلية البدنية والفنية لفريق المصري، رغم الفوز بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "حصلنا على راحة يومين فقط، بينما المصري لعب آخر مباراة منذ 10 أيام، لذا كان الأفضل فنيا وبدنيا، وتفوقوا في كثير من الالتحامات، إلا أننا أهدرنا فرصا عديدة، وكان بالإمكان أن نسجل أهدافا أكثر، لولا عدم الدقة في اللمسة الأخيرة".

وأضاف "التبديلات أسعفتنا، لم أدفع بمحمد هاني في التشكيل الأساسي خوفا من تجدد إصابته، لأنه لم يكن جاهزا بشكل تام، بينما أدى الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة مباراة جيدة، وأحمد نبيل كوكا لم يكن سيئا".

وتابع "المصري وضعنا تحت ضغط شديد، ومدربه عمل كثافة عددية هجومية بتواجد 8 لاعبين في منتصف ملعب الأهلي بتقدم ظهيري الجنب مع الجناحين، وللأمانة كنت أشعر أن المصري سوف يسجل في مرمانا".

واستطرد المدير الفني للأهلي "لم أتفاجئ من ترتيب المصري في جدول الدوري، لقد أدوا مباراة كبيرة، ولابد أن نمنحهم حقهم، لقد لعبوا بشكل هجومي لم أجده من أندية أخرى كبيرة، إنهم يهاجمون بكثافة دون الالتفات للمرتدات".

وأشار "لأول مرة منذ فترة طويلة نستقبل هدفا من ركلة ثابتة، لا أتذكر آخر مرة يدخل مرمانا هدفا بهذه الطريقة، إنه درس يجب أن نتعلم منه، ومثل هذه الأمور بمثابة جرس إنذار".

وأوضح بيتسو "لجأنا للكرات الطويلة منذ بداية المباراة، لأننا مرهقون، ونواجه أندية أقوى بدنيا، لدرجة أن هدفي الأهلي جاء من انطلاقات بهجمات مرتدة بخلاف الفرصة التي أضاعها طاهر في نهاية اللقاء".

وأكد "أفشة يعاني بالفعل من الإجهاد، إنه أفضل لاعب بالفريق ومجهد، والفريق بالكامل يحتاج لراحة، أفشة لم يكمل المباراة الماضية ضد إنبي لإراحته، وكذلك محمد شريف والسولية ولاعبون كثيرون يحتاجون للراحة".

وأتم موسيماني تصريحاته "نشرك كهربا تدريجيا في المباريات، بينما لم يكمل حسين الشحات المباراة بسبب الإجهاد، لا يوجد حلول أخرى إذا أخرجت كل اللاعبين المجهدين".