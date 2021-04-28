 ألمانيا تدعم جهود احتواء انتشار كورونا في ليبيا بـ5 ملايين دولار - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أبريل 2021 4:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا تدعم جهود احتواء انتشار كورونا في ليبيا بـ5 ملايين دولار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 4:34 ص

أعلنت الحكومة الألمانية، تقديم 5 ملايين، و973 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.
وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح، ويركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات والقطاع الخاص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك