ألمانيا تدعم جهود احتواء انتشار كورونا في ليبيا بـ5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة الألمانية، تقديم 5 ملايين، و973 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.

وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح، ويركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات والقطاع الخاص.