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ارتفاع أسعار الجملة في سلوفاكيا خلال الشهر الماضي

علم سلوفاكيا
علم سلوفاكيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:18 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في سلوفاكيا خلال مارس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% سنويا بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال فبراير الماضي.

وتراجعت أسعار السوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة لمنتجات المناجم والمحاجر خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر5% سنويا، في حين زادت أسعار السلع المصنوعة بنسبة 1ر0%.

وتراجعت أسعار الكهرباء والغاز وخدمات البخار وتكييف الهواء بنسبة 2% في حين زادت أسعار خدمات المياه بنسبة 1ر4%.

وارتفعت أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 6ر1% خلال مارس الماضي بعد تراجعها بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.


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