ارتفاع أسعار الجملة في سلوفاكيا خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في سلوفاكيا خلال مارس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% سنويا بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال فبراير الماضي.

وتراجعت أسعار السوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة لمنتجات المناجم والمحاجر خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر5% سنويا، في حين زادت أسعار السلع المصنوعة بنسبة 1ر0%.

وتراجعت أسعار الكهرباء والغاز وخدمات البخار وتكييف الهواء بنسبة 2% في حين زادت أسعار خدمات المياه بنسبة 1ر4%.

وارتفعت أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 6ر1% خلال مارس الماضي بعد تراجعها بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.