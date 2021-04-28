ألمانيا تدعو لمزيد من انفتاح الأسواق في الصين

دعت ألمانيا إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين.

وفي منتدى اقتصادي، على هامش المشاورات الحكومية الألمانية-الصينية المنعقدة عبر الإنترنت، دعا وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماركو فاندرفيتس، الجانب الصيني اليوم الأربعاء في بكين إلى "فتح الأسواق وموازنة سريعة للشروط التنافسية".

وأعرب فاندرفيتس عن مخاوف ألمانيا بشأن الاستراتيجية الصينية الجديدة "الدورتين"، والتي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وجعل الصين أكثر استقلالية عن بقية العالم، موضحا أن هذا المفهوم يخلق "حالة عدم يقين إضافية"، موضحا أن هذا لا ينبغي أن يتطور على حساب الشركات الألمانية.

ومن أجل المصادقة على قانون الاستثمار الذي تم التفاوض بشأنه تحت القيادة الألمانية، دعا وكيل الوزارة الألماني الجانب الصيني إلى المضي قدما في توقيع الاتفاقيات الدولية لمناهضة العمل القسري، والتي طالما وعد بها، "بشكل سريع وكامل".

وعلى الرغم من أن القيود الصارمة التي تفرضها الصين على دخول البلاد بسبب الجائحة هي أحد الأمور الرئيسية المثيرة لقلق الشركات الألمانية وفقا لاستطلاعات، لم يتم التطرق إلى الموضوع في الجزء الصحفي العام من المنتدى. لكن علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذا الأمر كان مطروحا في جدول أعمال المحادثات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصين لي كه تشيانج، اللذين تبادلا الآراء لفترة وجيزة مع ممثلين مختارين من رجال الأعمال خلف الأبواب المغلقة.