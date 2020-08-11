استقالة صحفية أمريكية بعد إجبارها على كتابة قصة غير صحيحة عن نائبة بايدن

أعلنت الصحيفة الأمريكية لورا إيطاليانو، أمس، استقالتها من صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية بعدما قالت إنها أجبرت على كتابة قصة غير صحيحة عن المهاجرين ونائبة الرئيس الأمريكى كمالا هاريس.

ونشرت «نيويورك بوست» فى 23 أبريل الجارى قصة إخبارية تزعم أن الأطفال المهاجرين حصلوا على نسخة من كتاب هاريس الصادر عام 2019 تحت عنوان «الأبطال الخارقين»، كجزء من مجموعة أدوات مقدمة للترحيب بالأطفال فى مدينة لوس أنجلوس.

وقالت لورا إيطاليانو فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إن إبلاغها بكتابة «قصة غير صحيحة» كان بمثابة «نقطة الانهيار» بشأن عملها فى الصحيفة، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضافت: «اليوم قدمت استقالتى إلى صحيفة نيويورك بوست»، موضحة أن القصة المنشورة عن كمالا هاريس قصة غير صحيحة تلقت أوامر بكتابتها وفشلها فى التصدى لذلك كان نقطة الانهيار بالنسبة لها.

وتابعت القصة العديد من وسائل الإعلام اليمينية مثل شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وطرح أحد مراسلى الشبكة الأمريكية سؤالا حول الاستخدام المزعوم لكتاب هاريس فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض.

لكن القصة استندت إلى صورة واحدة للكتاب تم التقاطها فى مرفق مؤقت للهجرة فى مركز «لونج بيتش» للمؤتمرات والترفيه فى جنوب كاليفورنيا، وتم الكشف عنها على أنها غير صحيحة.

وقام موقع «نيويورك بوست» بحذف القصة من على الإنترنت ولكن تمت إعادتها لاحقا مع تنقيحها.

وأوضحت لورا أن «النسخة الأصلية من القصة الإخبارية قالت إن الأطفال المهاجرين كانوا يحصلون على كتاب هاريس فى مجموعة ترحيب، لكن تم تعديله والإشارة إلى أن نسخة واحدة معروفة فقط من الكتاب أعطيت لطفل».

من جهته، قال المتحدث باسم مدينة لونج بيتش، كيفن لى، لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إن «الكتاب الذى تم الإشارة إليه هو واحد من مئات الكتب التى تم التبرع بها بالفعل»، موضحا أنه «لم يتم شراء الكتاب من قبل وزارة الصحة أو المدينة».