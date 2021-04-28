 اليابان تشدد قواعد الدخول للقادمين من 4 ولايات أمريكية والهند وبيرو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تشدد قواعد الدخول للقادمين من 4 ولايات أمريكية والهند وبيرو

مطار طوكيو
مطار طوكيو
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 5:23 م

أعلن الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستشدد إجراءات وقواعد الدخول للمسافرين القادمين من أربع ولايات أمريكية (تينيسي وفلوريدا وميتشيجان ومينيسوتا)، بالإضافة إلى الهند وبيرو، وذلك في ضوء انتشار سلالات جديدة من فيروس "كورونا" هناك.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة اليابانية، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن الإجراءات المعنية ستكون سارية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيتطلب من القادمين من تلك المناطق الخضوع لإجراءات الحجر الصحي في منشأة مخصصة، وإجراء مسحة لفيروس "كورونا" في اليوم الثالث بعد وصولهم إلى الأراضي اليابانية.

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