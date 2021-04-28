جونسون يشكر فوستر على خدمة شعب أيرلندا الشمالية

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تفاوض مع الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا منه، الشكر عبر موقع تويتر إلى الوزيرة الأولى فى أيرلندا الشمالية وقال: "أريد أن أشكر آرلين فوستر... لتفانيها في خدمة شعب أيرلندا الشمالية على مدار سنوات عديدة".

وأضاف "ستستمر في لعب دور حيوي كوزيرة أولى حتى يونيو وآمل أن تبقى في الخدمة العامة لسنوات قادمة".

وأفاد بيان صادر عن حزب فوستر، اليوم الأربعاء، أنها سوف تتخلى عن منصبها فى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وأكد البيان، الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للحزب الوحدوي الديمقراطي اليوم، أنها ستبقى تؤدي دورها كرئيسة للحزب حتى 28 أيار/ مايو وستتخلى عن منصب الوزيرة الأولى في حزيران/ يونيو.