محمد حماد: أشعر بفخر ومسئولية كبيرة لتقديمى دور الشهيد شادى مجدى فى «الاختيار2»

* المعلومات عن النقيب شادى كانت قليلة.. واستعنت برفيقه فى الأمن المركزى للتعرف عليه

* تعلمت قيادة الموتوسيكل فى 10 أيام استعدادًا لدورى فى «بين السما والأرض»



يشارك الممثل الشاب محمد حماد، فى السباق الرمضانى لهذا العام، من خلال مسلسل «الاختيار2»، والذى يجسد فيه دور الشهيد النقيب شادى مجدى، الذى استشهد بعمليات فض اعتصام رابعة فى أغسطس 2013، الذى عرضت فى الحلقة الخامسة من المسلسل، كما يقدم دور شخص يدعى «نادر»، فى مسلسل «بين السما والأرض»، المكون من 15 حلقة.

وعن مشاركته بمسلسل «الاختيار2» قال محمد حماد، إن ترشيحه للمشاركة بالمسلسل، جاء عن طريق «اوديشن» أو اختبار اداء، وكان مرشح لدور الملازم على يونس، ولكن المخرج بيتر ميمى اختاره لدور الشهيد شادى مجدى، مضيفا أن سبب ترشيحه للدور كان بسبب عامل الشبه، وأن دور «على يونس» الذى كان مرشحا له فى البداية كان عمره أصغر منه سنا.

وأضاف حماد فى حواه لـ«الشروق»، أنه شعر بفخر كبير ومسئولية عظيمة لتقديم دور الشهيد شادى مجدى، موضحا أن أى ممثل يتمنى على المستوى المهنى أن يشارك فى مسلسل مثل «الاختيار2»، ومن هنا شعر بالقلق فى البداية لعدم كفاية المعلومات عن الشهيد من أجل تجسيد الدور، لكنه التقى بأحد أصدقاء الشهيد الذى يعمل ضابطا فى جهاز الأمن المركزى، وكانوا زملاء أيضا فى المدرسة وجيران، وحصل منه على كل المعلومات المتعلقة بالشهيد شادى مجدى، وطريقة حديثه ومعاملته مع الناس داخل العمل وخارجه.

وأوضح الممثل الشاب، أنه اتفق مع المخرج بيتر ميمى على تجسيد الشخصية، ووضع تفاصيل لها خلال الأحداث، وكان هناك تفاصيل خاصة بالشهيد اتفق عليها مع المخرج خلال التصوير، مضيفا أن الشهيد شادى مجدى كان ضمن أول 3 شهداء من الشرطة المصرية فى فض اعتصام رابعة، وطريقة استشهاده كانت عن طريق قناصة إصابة بطلقة فى رأسه من الخلف.

وتابع: أن مشاهده كانت مع الفنان أحمد مكى الذى يقدم دور الضابط يوسف الرفاعى، وكان «مكى» حريص على ظهور زملائه بشكل جيد فى أدوارهم، ودائما ما كان يوجه لهم النصائح لكى يظهروا بصورة طيبة، وكان هدفه أن العمل يظهر بصورة طيبة وليس دوره فقط.

وأشار محمد حماد، أن صعوبة الدور كانت بالنسبة له كانت فى مدى وصول الدور للناس وتصديقهم لتجسيده لشخصية الشهيد بالشكل المناسب، لأنه حدث حقيقى لكن الجمهور لم يعرف تفاصيله، كما أن المشاركة فى مسلسل «الاختيار2» مسئولية كبيرة عليه من أجل إثبات نفسه وتقديم دوره بطريقة جيدة.

وأكد أنه كان حريص على ظهور دور الشهيد وإبراز مدى إيمانه بالقضية وتقديم روحه فداءا للوطن، مضيفا أنه يرى أن تربية الشهيد فى بيته كان لها أثر كبير على هذا الإيمان والإخلاص للوطن والدفاع عنه.

وأضاف: «عرفت فى لقائى بزميله ان الشهيد كان محبا للخير، وحريص على مساعدة كل من حوله، وكان يسعى لعمل الخير دائما، كما أنه دائما يقبل على الاستشهاد ويسعى لهذا الامر، وكان دائما يتحدث كثيرا مع زملائه أنه يريد الشهادة.

وعن مشاركته فى مسلسل «بين السما والارض»، قال إن اختياره جاء عن طريق المخرج محمد العدل، الذى رشحه لتقديم شخصية «نادر» ضمن احداث المسلسل، ويتعرض لموقف من أحد أصدقائه فيحاول مواجهته بالحقيقه لكن صديقه يقرر الهرب، فيقرر نادر أن يقود الموتوسيكل ويلحق بصديقه، لكنه يتعرض لحادث سير ويصاب بالشلل.. وأضاف حماد، أن الفنانة يسرا اللوزى تحاول أن تعيد له حقه من صديقه، وخلال الأحداث يكون صديقه داخل الاسانسير الذى يتعطل بهم داخل العقار، وتتصاعد الأحداث.

وتابع، أنه استعد لقيادة الموتوسيكل ريس لمدة 10 أيام، قبل التصوير، لكى يكون جاهز لتصوير الحادثة بشكل جيد، كما أنه التقى بأحد المصابين بالشلل ويجلسون على كرسى متحرك لكى يتعرف على طبيعة حالتهم وتعبيرات وجههم، قبل التصوير.