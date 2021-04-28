سكاي نيوز: الخرطوم جمدت اتفاقا لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر

قال مصدر عسكري سوداني لقناة سكاي نيوز عربية، إن الخرطوم جمدت اتفاقا لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلامية روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزارة دفاعه، بإنشاء «مركز لوجيستي» للبحرية الروسية على الأراضي السودانية، يحتمل أن يستضيف سفنا حربية تحمل أجهزة طاقة نووية.

لكن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، قال وقتئذ إن السودان لم يبرم أي اتفاق مع الجانب الروسي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في سواحله على البحر الأحمر، ولكنه قال إن الاتفاق يخضع للدراسة.

وقال الحسين: «حتى الآن ليس لدينا اتفاق كامل مع روسيا، حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد (...) كان هناك حصار من أميركا والغرب، وطوال السنوات الماضية، ظلت روسيا وبعض الدول الشرقية تمدنا بالأسلحة». وأوضح المسؤول العسكري الرفيع لقناة العربية، أن «السودان لن يفرط في سيادته، والاتفاق مع روسيا يخضع للدراسة».