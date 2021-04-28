الاتحاد الأوروبي: الصين وروسيا تنشران معلومات مضللة عن لقاحات كورونا

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قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن روسيا والصين تنشران معلومات مضللة عندما يتعلق الأمر بلقاحات فيروس كورونا المستجد داخل التكتل.

ويعتقد المسؤولون أن روسيا والصين تروجان بشكل مكثف للقاحات التي تنتجها الدولتان، وتبذلان الجهد لتقويض الثقة في اللقاحات غربية الصنع ومؤسسات الاتحاد الأوروبي واستراتيجيات التطعيم الأوروبية.

وقال التقرير الذي نشرته خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي: "تستخدم روسيا والصين وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وشبكات منافذ إعلامية بالوكالة ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الحسابات الدبلوماسية الرسمية، لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف التقرير أن الدولتين تحاولان استخدام "دبلوماسية اللقاح" للتأثير على منطقة غرب البلقان.

ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تقوم روسيا والصين بتصوير تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأعضاء على أنها فشل للديمقراطية وللمجتمعات المفتوحة، حيث تتهم وسائل الإعلام الموالية للكرملين وكالة الأدوية الأوروبية بتعمد تأخير تقييم اللقاح الروسي "سبوتنيك في".