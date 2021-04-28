مالطا تستعد لإصدار تصاريح التطعيم مع تخفيف قيود كورونا

قال وزير السياحة في مالطا كلايتون بارتولو اليوم الأربعاء إن الجزيرة ستمضي قدما في خططها لتقديم شهادة ما لمن تلقوا لقاح فيروس كورونا بغض النظر عن خطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصاريح الرقمية.

وقال بارتولو إن مالطا ستكون "من أوائل الدول التي تتبنى نظام إصدار الشهادات، وذلك قبل الأول من حزيران/يونيو".

تجري مالطا حاليًا محادثات ثنائية مع بريطانيا وإسرائيل للسماح بسفر المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل، من وإلى تلك الدول، وهي في سبيلها لتصبح أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تقوم بتطعيم سكانها بالكامل.

وجاءت تصريحات بارتولو في الوقت الذي تخفف فيه مالطا تدريجيًا قيودها الأخيرة التي كانت فرضتها في آذار/مارس لاحتواء الوباء بعد ارتفاع مفاجئ في أعداد الحالات.

وتراجع عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك معدلات العلاج بالمستشفيات، مما دفع السلطات إلى تخفيف القيود على الصحة العامة تدريجياً.

وتستقبل المدارس طلابها في الجزيرة المتوسطية، كما سمحت السلطات للمتاجر والخدمات غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها للعملاء اعتبارًا من أول أمس الاثنين.