 ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة مدريد - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أبريل 2021 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة مدريد

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:23 م

سيغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا بين لاعبي التنس المحترفين، عن بطولة مدريد المفتوحة، وفقا لما أعلنه المنظمون اليوم.

وقال ديوكوفيتش لدى إعلان انسحابه "أعتذر لعدم القدرة على السفر إلى مدريد هذا العام ولعدم لقائي بكل جمهوري هناك".

وأضاف "لقد مر عامان على آخر مشاركة لي، آمل في العودة لرؤيتكم جميعا في العام المقبل".

وكان ديوكوفيتش سيشارك في بطولة مدريد عقب سقوطه الأسبوع الماضي على أرضه، في نصف نهائي بطولة بلجراد الصربية أمام الروسي آصلان كاراتسيف، المصنف 28 عالميا.

وقبلها ودع ديوكوفيتش بطولة مونت كارلو للأساتذة من الدور ثمن النهائي على يد البريطاني دانييل إيفانز، المصنف 33 عالميا، وذلك في أول مشاركة له منذ تتويج بلقب أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وبهذا الشكل أصبح الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، هو المرشح الأول للقب مدريد، البطولة التي ستنطلق الأحد القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك