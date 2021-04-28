ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة مدريد

سيغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا بين لاعبي التنس المحترفين، عن بطولة مدريد المفتوحة، وفقا لما أعلنه المنظمون اليوم.

وقال ديوكوفيتش لدى إعلان انسحابه "أعتذر لعدم القدرة على السفر إلى مدريد هذا العام ولعدم لقائي بكل جمهوري هناك".

وأضاف "لقد مر عامان على آخر مشاركة لي، آمل في العودة لرؤيتكم جميعا في العام المقبل".

وكان ديوكوفيتش سيشارك في بطولة مدريد عقب سقوطه الأسبوع الماضي على أرضه، في نصف نهائي بطولة بلجراد الصربية أمام الروسي آصلان كاراتسيف، المصنف 28 عالميا.

وقبلها ودع ديوكوفيتش بطولة مونت كارلو للأساتذة من الدور ثمن النهائي على يد البريطاني دانييل إيفانز، المصنف 33 عالميا، وذلك في أول مشاركة له منذ تتويج بلقب أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وبهذا الشكل أصبح الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، هو المرشح الأول للقب مدريد، البطولة التي ستنطلق الأحد القادم.