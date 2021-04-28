الاتحاد الأوروبي يطالب استرازينيكا بتسليم اللقاحات فورا من مصانعها ببريطانيا

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بإعادة إشعال الخلافات بينه وبين بريطانيا حول صادرات لقاح استرازينيكا من المملكة المتحدة، بعد أن طالب المحامون الشركة التي تنتج لقاح ضد فيروس كورونا بتسليم اللقاحات على الفور من مصانعها الموجودة في بريطانيا.

وجاء الطلب خلال جلسة الاستماع الافتتاحية لقضية قانونية رفعتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، ضد شركة الأدوية الأنجلو-سويدية بسبب تأخيرات في الإمداد، حسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأخفقت الشركة في تحقيق أهداف التسليم لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تأخير حملة التطعيم الخاصة بالاتحاد على وجه الخصوص، وزيادة التوترات بين كل من لندن وبروكسل.

ويتهم الاتحاد الأوروبي شركة استرازينيكا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بينما تقول الشركة إنها تمتثل للاتفاقية التي تعتبرها غير ملزمة حالياً لها.

وقال محامي الاتحاد الأوروبي: "نطالب بالتسليم بحلول نهاية يونيو ونطالب أيضًا بأثر فوري باستخدام جميع المصانع المدرجة في العقد" بما فيها المصانع الموجودة في بريطانيا.

وأضاف: "يتضمن العقد سلسلة من المصانع التي كان يجب أن تستخدمها أسترازينيكا والتي لا تزال حتى اليوم لا تعمل في إنتاج الجرعات، في انتهاك للعقد".

ورد المحامي عن شركة أسترازينيكا: "لا يوجد إلزام باستخدام المصانع".

ويتضمن العقد أربعة مصانع لقاحات، اثنان منهم بريطانيان ورغم أن استرازينيكا سلمت جرعات إلى الاتحاد الأوروبي من مواقع إنتاج لها في بلجيكا وهولندا، إلا أنها لم تشحن إلى دول الاتحاد الأوروبي أي جرعة منتجة في مصانع المملكة المتحدة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن شركة استرازينيكا تبرر نقص الإمدادات من بريطانيا من خلال الاستشهاد ببنود في عقودها في المملكة المتحدة تمنع تصدير اللقاح الذي طورته مع جامعة أكسفورد.

يذكر أنه يُنظر إلى اللقاح على أنه جزء أساسي من حملة التطعيم في أوروبا، وأدت التخفيضات والتأخيرات في عمليات التسليم إلى تعطيل حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي .

وبحلول نهاية شهر مارس، كانت شركة استرازينيكا قد سلمت فقط ربع ما التزمت به للاتحاد الأوروبي، وقالت الشركة إنها تخطط لشحن ما مجموعه 100 مليون جرعة إلى الكتلة بحلول نهاية يونيو، بدلا من 300 مليون جرعة كما نص العقد.

وبموجب عقد بريطانيا البالغ 100 مليون جرعة، كان من المفترض أن تكون شركة استرازينيكا قد سلمت 30 مليونًا بحلول سبتمبر 2020، لكنها لم تزود سوى حوالي خمسة ملايين تطعيما بحلول نهاية العام الماضي.

وقال مسؤولون بالشركة إن مليون جرعة جاءت من مصانع لها في الاتحاد الأوروبي وألقت الشركة باللوم على مشاكل الإنتاج كسبب في التأخير.

وانتهت الجلسة الأولى في المحكمة على اتفاق الطرفان على عقد جلستين في 26 مايو، وطلب محامو الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار قبل نهاية يونيو للتأكد من تسليم الجرعات في الوقت المناسب.

وقال محامو الشركة للصحفيين بعد الجلسة: "أسترازينيكا تأسف بشدة لقرار المفوضية الأوروبية ببدء هذا الإجراء القانوني. نأمل في حل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن."



