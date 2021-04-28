وفاء عامر: دور قدرية فى «لحم غزال» يؤكد قدراتى كممثلة

أكدت الفنانة وفاء عامر سعادتها بردود أفعال دورها فى مسلسل «لحم غزال» المعروض ضمن نارثون دراما رمضان، والذى وصفته بالتجربة المتميزة، والتى جمعتها بعدد من النجوم منهم غادة عبدالرازق بطلة المسلسل التى تحبها وتحترم الفن الذى تقدمه.

واشارت وفاء عامر إلى أن أحداث المسلسل جذبت انتباه الجماهير منذ الحلقة الأول، مشددة على أن حلقات المسلسل المتبقية تحمل العديد من المفاجآت.

وأوضحت أنها تجسد شخصية المعلمة «قدرية» زوجة صبحى قرن الذى يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل، وقالت أن «قدرية» شخصية قوية ولها نفوذها، ورغم أنها ليست شخصية انتقامية إلا انها تؤمن بمنطق الانتقام، وهذا يجعلها لا تسلم من الخسارة، حيث تفقد ابنها الذى يقتل عقب إصابته بطلق نارى فى السوق وتدخل المستشفى اثر صدمتها وانهيارها بعد وفاته.

ولفتت إلى أنه تلعب فى المسلسل دورا مهما وملهما فى سياق احداث العمل، إن كانت مساحته ليست بطولة كما اعتادها الجمهور فى أعمالها السابقة، مؤكدة ان الدور يبرز مواهبتها وقدرتها فى تجسيد شخصيات مختلفة.

وأكدت أنها لا توافق على أى دور لمجرد التواجد فقط حيث تبحث دائما عن الأداور الجيدة والمؤاثرة حتى لو كان ظهورها بمشهد واحد، مشيرة إلى أن جميع مسلسلاتها التى قامت بتأديتها كانت فى منتهى الصعوبة وجميع أدوارها تركت علامة بين الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التى تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هى سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذى أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذى كان رفقته قبل اختفائه، والذى يجسد شخصيته الفنان حمدى الميرغنى، والذى طلبت منه أن يبيع لها المخدرات.

يشارك فى بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل وشريف سلامة ومى سليم ومحمد شاهين وخالد كمال وأشرف عبدالغفور وأحمد خليل ورحاب الجمل، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.