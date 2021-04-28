انقطاع الكهرباء عن أغلب الغرب الليبي والعاصمة طرابلس

انفصلت عدة وحدات لتوليد الكهرباء ونقلها في الجناح الغربي الليبي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار مساء اليوم الأربعاء عن أغلب مناطق الغرب الليبي، بما فيها العاصمة طرابلس.

وقال أحد أعضاء مكتب الإعلام في الشركة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن مهندسي وفنيي الشركة يقومون بمعالجة المشكلة"، متوقعا إعادة التيار اليوم.

وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من عجز في إنتاج الطاقة يظهر واضحا في ذروتي الصيف والشتاء حيث تعتمد فيهما الشركة برنامج طرح الأحمال على مختلف المدن والمناطق. ويصل قطع التيار في الذروتين إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم.