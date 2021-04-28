مصادر: فاوندر جروب كورب الصينية تعتزم إعادة هيكلة ديونها

قالت مصادر مطلعة إن شركة فاوندر جروب كورب التابعة لجامعة بكين الصينية تدرس إعادة هيكلة ديونها بما في ذلك شطب ما يصل إلى 70% من ديونها غير المضمونة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوض بإدارة فاوندر جروب وضع مسودة لخطة تقترح رد ما بين 31 و61% من ديونها غير المضمونة إلى الدائنين.

كانت شركة فاوندر جروب قد دخلت تحت الوصاية القضائية لإعادة هيكلتها في فبراير 2020 وتوقفت عن سداد جميع سنداتها. وفي مطلع العام الحالي حصلت الشركة على موافقة المحكمة على تأجيل تقديم خطة إعادة الهيكلة لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 نيسان/أبريل الحالي، وقالت في كانون ثان/يناير الماضي إن اتحاد شركات (كونسرتيوم) يضم شركة بينج آن إنشورانس جروب للتأمين سينضم إلى الشركة كمستثمرين استراتيجيين

ولم يتضح حتى الآن موقف حملة السندات الدولاية للإصدارات الخمس ذات الضمانات من خطة إعادة الهيكلة. ورفض مسؤولو الشركة في آب/أغسطس الماضي الاستجابة لمطالب المستثمرين باسترداد قيمة السندات. ورفع بعض المستثمرين دعاوى قضائية أولية بهدف حماية أموالهم.