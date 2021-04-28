اليابان وأستراليا والهند يطلقون شبكة لتعزيز سلاسل التوريد التجارية



أعلنت اليابان وأستراليا والهند إطلاق شبكة جديدة لتعزيز سلاسل التوريد التجارية الخاصة بهم؛ لاسيما تلك المتعلقة بتصدير السيارات والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات التي تلزم المجتمعات وسط تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك في محاولة مستترة منهم لتقليل الاعتماد على شريك تجاري إقليمي رئيسي مثل الصين.



وأفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق جاء في الوقت الذي تعمل فيه الدول الثلاث معًا لمعالجة نقاط الضعف التي تشوب نظام التصنيع العالمي، الذي لا يزال يعاني من اضطرابات تجارية ناجمة عن أزمة الجائحة.



ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشي كاجياما، قوله، في مؤتمر عقده عبر (تقنية الفيديو) مع نظيريه دان تيهان من أستراليا وبيوش جويال من الهند: إن الإطار، المسمى بـ "مبادرة مرونة سلاسل التوريد" سيحقق في النهاية نموًا قويًا ومستدامًا ومتوازنًا وشاملًا في المنطقة.



وأشار إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تحقيق نمو مستدام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال جذب الهند بعد انسحاب هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تضم 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية.



وفي بيان مشترك صدر بعد ذلك، أكد الوزراء الثلاث أن المبادرة ستعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية وتنويع فرص التجارة والاستثمار، وأقروا بأن وباء كورونا كشف عن مواطن ضعف عديدة في سلاسل التوريد، لذلك شددوا على الحاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر وتفعيل خطط لاستمرارية الأعمال التجارية.



وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة اليابانية أن وباء كورونا أثر بالسلب على الشركات اليابانية التي عانت من نقص قطع غيار السيارات والإلكترونيات القادمة من الصين، كما عطل الإمداد المستقر للمعدات الطبية