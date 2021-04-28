موسكو: سنوجه دفعة كبيرة من المساعدات الطبية للهند لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستوجه دفعة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند لمواجهة فيروس كورونا في الأيام القريبة القادمة.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القيادة الروسية اتخذت قرارا بإرسال رحلة عاجل لوزارة الطوارئ الروسية تحمل دفعة كبيرة من المساعدات التي تتضمن مكثفات الأكسجين وأجهزة تهوية الرئة الاصطناعية والأدوية المضادة لفيروس كورونا وغيرها من المنتجات الطبية والأدوية الضرورية إلى الهند وبهدف مكافحة الزيادة السريعة لحالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثامين على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.