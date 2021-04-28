 موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات.. والطلب يزيد على العرض - بوابة الشروق
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موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات.. والطلب يزيد على العرض

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 5:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 5:17 ص

أصدرت العاصمة الروسية "موسكو" سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 35 مليار روبل (نحو 467 مليون دولار) في أول طرح للسندات لها منذ 8 أعوام.
وقال نائب عمدة موسكو فلاديمير يفيموف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الطلب على السندات زاد على العرض بأكثر من الضعفين، موضحا أن حجم الطلبات لشراء السندات بلغ 79.3 مليار روبل (نحو 1.06 مليار دولار).
وتم تحديد عوائد السندات عند 6.73%، ما يزيد على عائد سندات الاقتراض الفدرالي الروسية بنسبة 0.53%.
وأكد نائب العمدة إن الموارد المالية التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار السندات ستنفق على مشاريع البنية التحتية.
كما قررت سلطات موسكو إصدار "سندات خضراء" مدتها 7 سنوات، بقيمة 70 مليار روبل (أكثر من 930 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ طرحها في 27 مايو المقبل.

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