وزير برازيلي: الصين تتعهد بإرسال المزيد من عناصر إنتاج لقاح كورونا

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قال وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانكا في جلسة استماع بمجلس النواب، بعد محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لتزويد البرازيل بعناصر الإنتاج في أقرب وقت ممكن بكمية أكبر لإنتاج لقاح أسترازينيكا.

وأفاد فرانكا بأن الصين تعطي الأولوية لتطعيم سكانها بسبب شهر نيسان/ أبريل "الحرج"، ولكن بدءا من شهر أيار/ مايو ستكون هناك زيادة في إنتاج عناصر الإنتاج التي يمكن شحنها إلى البرازيل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتسعى البرازيل للحصول على دعم من الصين لشراء 30 مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال النصف الأول من عام 2021.

وردا على سؤال بشأن انتقادات السلطات البرازيلية للصين، قال فرانكا إنه لا توجد تصريحات من شأنها تقويض العلاقة مع الصين.

وتنتظر البرازيل وثائق جديدة لمراجعة استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وتسعى البرازيل للحصول على اللقاحات التي لم يتم استخدامها من الولايات المتحدة.

وقال فرانكا إنه يجري محادثات مع الهند بشأن 8 ملايين جرعة معلقة من لقاح أسترازينيكا من إنتاج معهد المصل.