الرياضيون الأولمبيون يخضعون لفحوص يومية للكشف عن كورونا في أولمبياد طوكيو

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع المنظمين اليابانيين، اليوم الأربعاء، على إجراء فحوص يومية للكشف عن فيروس كورونا على الرياضيين الأولمبيين، وذلك بعد تحديث دليل اللعبة خلال اجتماع خماسي الأطراف.

وصدر بيان عقب الاجتماع الذي جمع اللجنة الأولمبية الدولية ، ومنظمو طوكيو، وحكومة طوكيو، والحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية البارالمبية، وجاء فيه :"من حيث المبدأ، الرياضيون وكل قريب منهم سيخضعون لفحوص يومية".

ويأتي هذا القرار قبل أقل من 90 يوما على انطلاق أولمبياد طوكيو، المؤجلة من العام الماضي، والتي تقام يوم 23 يوليو.

ووفقا للنسخة المحدثة من دليل اللعبة، والتي نشرت في البداية في شباط/فبراير الماضي، لن يسمح لأي من المشاركين في دورة الألعاب استخدام المواصلات العامة أو تناول الطعام خارج المنشآت والمقار .

واتفق الأطراف الخمسة لاتخاذ قرار في يونيو بشأن عدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور أمكان المنافسات وسط الانتشار السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو خططت في البداية لوضع سياسة أساسية بشأن حجم الحضور بنهاية أبريل الجاري.

ودخلت طوكيو وثلاث محافظات أخرى للمرة الثالثة في حالة طوارئ منذ يوم الأحد الماضي بسبب عودة ظهور العدوى مرة أخرى.

وأكدت محافظة أوساكا وجود 1260 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء فيما أفادت طوكيو بوجود 925 حالة إصابة، مسجلة أعلى مستوى لها في آخر ثلاثة أشهر.