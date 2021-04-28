وزير الشئون الخارجية المغربي يبحث مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة جائحة كورونا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات عبر تقنية الفيديو، مع ممثلي مختلف وكالات الأمم المتحدة لدى الرباط، حول تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية المغربية، أن الاجتماع، يأتي في إطار المشاورات المنتظمة لفريق الأمم المتحدة في الرباط مع وزارة الخارجية، بصفتها المنسق لأنشطة عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من إجراء تقييم عمل الوكالات الأممية في مجال دعم تدبير الجائحة والانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، مؤكدًا أن المغرب سخرت كل آليات التضامن للحفاظ على التماسك الاجتماعي في الأوقات الصعبة.

وأشاد بوريط بالدعم والمساهمة التي قدمتها وكالات الأمم المتحدة لمختلف القطاعات الوزارية وباقي الشركاء الوطنيين منذ اندلاع الأزمة الصحية.

وانتهى الاجتماع إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون من خلال تعبئة الشراكات الواعدة، وتطوير مشاريع تنموية ملموسة وحلول مبتكرة، علاوة على تبادل الخبرات والممارسات الأمثل في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.