منافسة شرسة يشهدها الموسم الرمضاني الجاري بين الأعمال الدرامية المعروضة، وبالرغم من كثرتها إلا أن هناك عدد قليل منها استطاع أن يلفت أنظار الجمهور من خلال لغته الحوارية التي تحول بعضها إلى إيفيهات متداولة على السوشيال ميديا، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

• مسلسل "اللي مالوش كبير"

نجح مسلسل "اللي مالوش كبير" في جذب انتباه الجمهور منذ طرح إعلانه الدعائي الأول قبل شهر من عرضه ضمن مارثون رمضان الحالي، ذلك بسبب بعض أقوال أبطاله التي ظهرت خلاله، من بينها قول النجمة ياسمين عبدالعزيز: "لو عايز تهزق راجل هات له واحدة ست"، وأيضا قول الفنان أحمد العوضي "على الله حكايتك يا ست"، "الرجولة غالية متستنهاش من رخيص"، و"هدي دنيتك يا وحش الكون"، التي انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

"اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

• مسلسل "ملوك الجدعنة"

بمجرد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ملوك الجدعنة"، أعجب كثيرون بالطريقة التي يتحدث بها أبطاله خاصة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان، كونها بسيطة وخفيفة الظل، وتناقلوا بعضا منها على شكل كوميكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: "الطموح حلو"، "لن نسقط أبدا يا صاحبي لأننا في القاع بالفعل"، "لا متقلقيش ما هو مفيش فلوس للحلال ولا صحة للحرام".

"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

• مسلسل "نسل الأغراب"

استطاعت جملة "كتع كسح كسل" التي قالها الفنان أمير كرارة، أن تتصدر تريند السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، ولم يكتف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها على هيئة كوميكس أو إيفيهات بل حولها البعض إلى مهرجان.

"نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران، تأليف وإخراج محمد سامي.