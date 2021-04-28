وزيرة الدفاع الألمانية تسعى لتسليح الطائرات المسيرة

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، العمل على تثبيت تسليح الطائرات المسيرة كهدف واضح في الائتلاف الحاكم المقبل، حال فاز التحالف المسيحي المنتمية إليه في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لمجلة "إنترناتسيونال بوليتيك" الألمانية، في نسختها المقرر صدورها بعد غد الجمعة: "تعلمت في هذه الفترة التشريعية أنه إذا شارك التحالف المسيحي في مفاوضات الائتلاف المقبلة، وإذا كان متاحا لي المشاركة في إبداء الرأي، فسأحرص بشدة على صياغة موضوع تسليح الطائرات المسيرة في عقد الائتلاف على نحو لا يسمح لشريك الائتلاف بالتنصل منه مجددا خلال الفترة التشريعية".

يُذكر أن المشروع فشل بسبب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، والذي أعلن أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة حول الجزء الرئيسي من القرار.

وقالت كرامب-كارنباور: "ستلعب الطائرات بدون طيار بالتأكيد دورا أكبر"، مشيرة في ذلك إلى الصراع حول ناجورنو-كاراباخ، حيث استخدمت أذربيجان طائرات بدون طيار ضد الجنود الأرمن وغيرت خطوط الجبهة بأكملها.

وقالت الوزيرة: "شراء طائرات بدون طيار ليس سهلا فحسب، بل إنها رخيصة نسبيا أيضا. ولذلك فإنها أيضا أحد أنظمة التسليح المستقبلية".

وذكرت كرامب-كارنباور أن مسألة تسليح الطائرات المسيرة "نوقشت بالكامل"، قائلة: "لقد خضنا مناقشات تتجاوز المناقشات المتفق عليها في عقد الائتلاف، وساعدنا في تطوير المبادئ العملياتية للطائرات المسيرة وأجبنا على الأسئلة ذات الصلة، لطالما كان الموضوع جاهزا لاتخاذ قرار، يجب أن يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي موقفه بوضوح؛ وهذا ينطبق أيضا على حزب الخضر، الذي يختبئ وراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي حاليا".