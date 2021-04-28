 أوكرانيا.. أكثر من ألف شكوى من آثار جانبية للقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أوكرانيا.. أكثر من ألف شكوى من آثار جانبية للقاحات كورونا

رويترز
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:24 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تلقيها أكثر من ألف شكوى عن الآثار الجانبية للقاحات المستخدمة في البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مركز الخبراء الحكومي التابع للوزارة في بيان له يوم الثلاثاء، إن المنظومة الآلية تلقت 1045 بلاغا بشأن الآثار الجانبية للقاحات منذ بدء حملة التطعيم.

ويشار إلى أن معظم تلك الحالات (1043 حالة) متعلقة بلقاح "كوفيشيلد" الذي قامت بتطويره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، وحالة واحدة لكل من لقاحي "سينوفاك" الصيني، و"فايزر" الأمريكي.

يذكر أنه منذ بدء حملة التطعيم في أوكرانيا تلقى 539 ألفا و126 شخصا لقاحا ضد فيروس كورونا.

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