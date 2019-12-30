وزير داخلية ألمانيا يؤيد زيادة التواجد الشرطي خلال مظاهرات كورونا

أعرب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن اعتقاده بضرورة زيادة التواجد الشرطي خلال المظاهرات المناوئة لقيود كورونا في الأماكن الحساسة وذلك نظرا لعدوانية بعض المتظاهرين.

وقال الوزير، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأربعاء :" لا ينبغي أن نكون على علم بأن كل من يتعامل مع الجائحة معرض للخطر، ثم لا نحمي مكانا مثل معهد روبرت كوخ بشكل كاف".

ورأى زيهوفر أنه لا ينبغي منع الصحفيين من عملهم، على سبيل المثال، من قبل المشاركين في المظاهرات المناوئة لقواعد كورونا، وأضاف الوزير أنه يجب توفير قوات شرطة كافية من أجل ضمان توفير الحماية للصحافة.

يشار إلى أن مبنى معهد روبرت كوخ تعرض لحريق متعمد في خريف العام الماضي، ويلعب المعهد دورا محوريا في أزمة كورونا وهو خاضع لسلطة وزارة الصحة.

وكان صحفيون تعرضوا مرارا للمضايقات أثناء تغطيتهم للاحتجاجات المناوئة للتدابير الحكومية لمكافحة كورونا.