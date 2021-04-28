بدء محاكمة شركة أسترازينيكا في دعوى من الاتحاد الأوروبي أمام محكمة بروكسل

بدأت المحكمة الابتدائية في بروكسل، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية للمفوضية الأوروبية ضد شركة الأدوية الأنجلو- سويدية "أسترازينيكا"، بشأن إمدادات اللقاح.



وقد بدأت المفوضية، المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التي اتهمت الشركة بالفشل في الوفاء بعقدها لتوريد لقاحات كوفيد-19، وعدم وجود خطة "موثوقة" لضمان التسليم في الوقت المناسب، وفقا لوكالة رويترز.



وقالت المفوضية إن الإجراءات علنية، وستتكون من جلستين، وتجرى بموجب إجراء طارئ، مما يعني أنه يمكن الانتهاء منها في غضون أسابيع.



من جانبها، أعلنت "أسترازينيكا" عن أسفها لقرار الاتحاد، وأكدت أنها ستسلم 50 مليون جرعة من اللقاح للدول الأوروبية بنهاية أبريل الحالي.