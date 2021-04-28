 السيطرة على حريق محدود بدير مارمينا في كينج مريوط بالإسكندرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق محدود بدير مارمينا في كينج مريوط بالإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 6:15 م

تمكنت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع بدير مارمينا العجائبي، الكائن في منطقة الكينج مريوط، غربي المحافظة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، ومأمور قسم شرطة العامرية، وإدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل دير مارمينا العجائبي.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أروقة الدير، وتبين من الفحص الأولي أن الحريق نشب في مخزن تعبئة زيت "البركة" الخاص بالدير.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.


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