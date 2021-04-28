إصابة روچينا بجرح خطير في الوجه أثناء تصوير مسلسل «بنت السلطان»

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أصيبت الفنانة روچينا، منذ قليل، بجرح عميق في الوجه أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" الذي يعرض خلال ماراثون رمضان الجاري، ما استدعى نقلها فورا إلى إحدى المستشفيات لإجراء جراحة تجميلية.

ورغم ذلك، عادت الفنانة روچينا إلى موقع التصوير فور خروجها من المستشفى، لاستكمال بقية مشاهدها، حسبما أوضح الفنان الشاب حسن أبو الروس الذي يشاركها في بطولة العمل عبر حسابه على "الفيسبوك"، كاشفا تفاصيل حالتها الصحية.

وكتب أبو الروس: "خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روچينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان.. وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وإجراء 7 غرز تجميلية".

وتابع: "الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد.. والحقيقة هذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل".

كان المخرج أحمد شفيق قد أعلن أيضا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، نقل الفنانة روچينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل "بنت السلطان".