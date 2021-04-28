بولندا: يمكن تطعيم جميع البالغين الراغبين في ذلك بحلول نهاية يوليو

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي إن بلاده تتوقع أنباء خلال أيام عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما قد يسمح لها بتسريع وتيرة هدفها الذي حددته من قبل لتطعيم جميع البالغين الراغبين في تلقي اللقاح بنهاية شهر آب/أغسطس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورافيسكي قوله في مقابلة مع شبكة "بولسات نيوز" إنه من المحتمل أن تتجاوز بولندا هدف إعطاء 20 مليون جرعة.

وتمكنت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن من إعطاء 7ر10 مليون جرعة، وقامت بتطعيم 75ر2 مليون شخص بشكل كامل.

كما تستعد بولندا لإعادة فتح الاقتصاد في أيار/مايو في ظل تراجع إصابات كورونا في البلاد.