الصين تتوقع تجاوز حركة السفر الداخلية خلال مايو المقبل مستويات ما قبل جائحة كورونا

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تتوقع الصين ازدهار الرحلات السياحية المحلية خلال الأسبوع المقبل مع سفر المواطنين خلال عطلات شهر مايو.

وبحسب تقديرات السلطات الصينية، فمن المتوقع سفر حوالي 250 مليون شخص في رحلات داخلية عبر الصين خلال موسم عطلة عيد العمال الذي يستمر 5 أيام بدءا من أول أيار/مايو المقبل.

وقال مكتب السياحة التابع لوزارة الأمن العام إن معدلات حجز الفنادق وتذاكر السفر للعطلة القادمة تجاوزت مستوياتها عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكانت الصين قد فرضت إجراءات إغلاق وقيودا صارمة على حركة السفر، بعد ظهور فيروس كورونا في أوائل 2020.

ومنذ الصيف الماضي أصبح الفيروس تحت السيطرة بدرجة كبيرة، حيث لم يتم تسجيل سوى بؤر صغيرة لانتشاره.

كما تعافى الاقتصاد الصيني بقوة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتعافى قطاع السياحة الداخلية بقوة.

كانت الصين هي الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي سجل نموا خلال 2020، في حين عانت باقي الاقتصادات من الانكماش.