تركيا ترفض أن تكون «فضيحة الأريكة» بسبب التحيز الجنسي

قالت تركيا إن فضيحة الأريكة أو ترتيبات الجلوس خلال اجتماع عقد مؤخرا في أنقرة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كانت نتيجة لإهمال التكتل ورفضت مزاعم التحيز الجنسي التي أثارها الحادث.

وتركت أورزولا فون دير لاين ، أول سيدة ترأس المفوضية الأوروبية، واقفة خلال اجتماع عقد في وقت سابق هذا الشهر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الذي جلس على المقعد المجاور للرئيس التركي.

وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء إن الجدل بشأن جلوس رئيسة المفوضية "لا علاقة له بكونك أوروبية، وأن بكونك امرأة، أو باتفاقية اسطنبول وموقف المفوضية الأوروبية".

وأضافت "من العبث أيضا البحث عن.. نية خبيثة وراء (الموقف)."

وقالت فون دير لاين هذا الأسبوع إنها لم تتلق معاملة تليق بوضعها كرئيسة للمفوضية لأنها امرأة، وأضافت: "شعرت بالألم وبأني وحيدة، كإمرأة وأوروبية... يوضح هذا المسافة البعيدة التي علينا أن نقطعها حتى تعامل النساء على قدم المساواة."

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيك، إن الوضع نجم عن "الخلافات السياسية الداخلية للاتحاد الأوروبي" ، ووجد أنه "من المؤسف" أن الموقف "لا يزال يستخدم كمادة للمناقشات السياسية في بعض البلدان داخل الاتحاد الأوروبي على أنه مرتبط بالتمييز بين الجنسين".

وقالت فون دير لاين أيضًا إن اتفاقية اسطنبول بشأن حماية المرأة - التي انسحبت منها تركيا - كانت أداة مهمة لضمان عدم مرور مثل هذه الأحداث دون سرد.

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا لديها تقاليد دبلوماسية عميقة الجذور وكرم ضيافة، ولا ينبغي التشكيك في ذلك على الإطلاق.