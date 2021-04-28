تونس: تسجيل 119 وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية

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سجلت وزارة الصحة في تونس اليوم الأربعاء 119 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية مسجلة.

وبلغ إجمالي الوفيات وفق آخر تحديث للوزارة 10563 في وقت يزداد فيه الوضع الوبائي خطورة في تونس.

وبلغ عدد المصابين في حصيلة يوم أمس 1729.

وكانت الحكومة أعلنت اليوم تمديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس حتى يوم 16 أيار/ مايو ومن بينها تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجوال الليلي وحظر التجمعات والتظاهرات.

وتشهد مستشفيات تونس ضغطا كبيرا حيث فاقت نسبة الإشغال في غرف الإنعاش لمرضى كورونا 90 %، حسبما أفاد وزير الصحة فوزي مهدي.

وحتى يوم أمس تلقى حوالي 346 ألف شخص لقاح كورونا في ظل إمدادات محدودة للقاحات.