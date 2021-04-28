نفوق حوت على شواطئ موريتانيا يبلغ طوله 22 مترًا

عثرت فرق تابعة لمحمية جاولينغ الموريتانية جنوب البلاد على حوت نافق يبلغ طوله 22 مترًا، على شاطئ منطقة "لكويشيش".

ونقلت صحيفة "مراسلون" اليوم الأربعاء عن بيان للمحمية أنها لم تحدد بعد سبب موت الحوت الضخم، الذي عثر عليه فريق كان يقوم بمهمة مراقبة للسواحل.

وشهدت بعض شواطئ موريتانيا مطلع العام الجاري نفوق طيور وأسماك مما دفع وزارة البيئة الموريتانية إلى إغلاق المحمية بشكل تام أمام الزوار، والتوقيف الفوري لجميع النشاطات بما فيها صيد الأسماك وقطف الثمار عدة أسابيع.

وتًرجع الجهات الموريتانية المختصة حالات النفوق لبعض أنواع الأسماك، لظروف طبيعية.

يذكر أن طول شواطئ موريتانيا يبلغ أكثر من سبعمائة كلم على المحيط الأطلسي وتزخر الشواطئ بثروة هائلة من مختلف أنواع الطيور والأسماك.

ووفق إحصاءات رسمية يبلغ المخزون السنوي من الأسماك في موريتانيا مليونين طن.