 تركيا تشتري 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك في» - بوابة الشروق
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تركيا تشتري 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك في»

اللقاح الروسي «سبوتنك V»
اللقاح الروسي «سبوتنك V»
(د .ب.أ)
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:50 م

وقعت تركيا اتفاقا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في " الروسي يتم توريدها على مدار ستة أشهر وستصل الدفعة الأولى الشهر المقبل.

صرح بذلك وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في خطاب متلفز اليوم الأربعاء،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى صعيد آخر، أشار قوجة إلى رصد بلاده لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أول أمس الإثنين، إن بلاده ستفرض إغلاقًا على مستوى البلاد في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 آيار/مايو للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت تركيا أكثر من 6ر4 مليون حالة إصابة منذ مارس الماضي فيما تجاوز عدد الوفيات 38 ألفًا.

واعطت تركيا أكثر من 4ر21مليون جرعة لقاح، وحصل 8.1 مليون شخص على الجرعة الثانية الإلزامية .

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