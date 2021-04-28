التشيك ترسل 500 أسطوانة أكسجين إلى الهند

أعلنت الحكومة التشيكية اليوم الأربعاء إرسال 500 أسطوانة أكسجين إلى الهند، التي تعد حاليا أكثر دول العالم تضررا من جائحة كورونا.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بابيس، عبر موقع تويتر باللغة السنسكريتية (لغة قديمة في الهند):" العالم عائلة واحدة".

ومن المنتظر أن تصل المساعدات الطبية بالتعاون مع الحكومة النمساوية إلى الهند على متن طائرة.

يشار إلى نفاد الأكسجين في العديد من المستشفيات الهندية بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19.

وكان وضع وباء كورونا قد هدأ على نحو ملحوظ في جمهورية التشيك التي كانت على مدار فترة طويلة واحدة من النقاط الساخنة لوباء كورونا في أوروبا، حيث وصل معدل الإصابات الجديدة هناك حاليا إلى نحو 150 لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.