فاوتشي: الوضع المأساوي في الهند يسلط الضوء على عدم المساواة العالمية في توفير لقاحات كورونا

انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، الدول الغنية لفشلها في توفير الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الدول فشلت في الاتحاد لتوفير استجابة عالمية مناسبة لمنع تفشي فيروس كورونا "المأساوي" الذي اجتاح الهند، كما خص بالذكر الدول الأكثر ثراء لفشلها في توفير الوصول العادل إلى الرعاية الصحية حول العالم.



وأضاف فاوتشي -في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية ونقلتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الوضع في الهند قد سلط الضوء على عدم المساواة العالمية، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة التي ستتم بها الاستجابة بشكل مناسب لوباء عالمي هي عبر الاستجابة العالمية، وتعني الاستجابة العالمية المساواة في جميع أرجاء العالم.



واستدرك كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض قائلًا إن "هذا شيء للأسف لم يتم إنجازه، ففي كثير من الأحيان عندما تكون لديك أمراض يوجد فيها قدر محدود من التدخل، سواء كان ذلك علاجيا أو وقائيا يصبح شيئا يجب على جميع البلدان الغنية نسبيا أو البلدان ذات الدخل المرتفع أن توليه اهتماما أكبر".



وأوضح أنه بينما كانت منظمة الصحة العالمية تحاول تسريع وتيرة الدعم للهند من خلال مبادرة كوفاكس -وهو برنامج عالمي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الأكثر احتياجا على اللقاحات والعلاجات الأخرى- "يتعين علينا أن نفعل أكثر من ذلك، لقد عززت الولايات المتحدة نشاطها حقا في مساعدة الهند.. فنحن نرسل الأكسجين ودواء ريمديسفير ومعدات الحماية الشخصية ومجموعة متنوعة من الأدوية الأخرى وسنرسل قريبا لقاحا للمساعدة".



وتابع قائلًا: "لذلك أعتقد أن هذه مسؤولية يجب على الدول الغنية أن تحملها على عاتقها، وفي الوقت الحالي، يوجد وضع مأساوي فظيع حيث يموت الناس بسبب عدم وجود كمية كافية من الأكسجين والأسرّة في المستشفيات، وعلينا أن نسعى ونتطلع إلى الأمام للحصول على أكبر قدر ممكن من الإنصاف عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة العامة".



واختتم حديثه: "لأننا جميعا في هذا معا، ولأنه عالم مترابط فهناك مسؤوليات تقع على عاتق البلدان تجاه بعضها البعض، لا سيما إذا كنت بلدا غنيا وتتعامل مع دول لا تمتلك الموارد أو القدرات التي لديك".



وسجلت الهند 360 ألفا و960 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة حتى صباح اليوم الأربعاء وفقا لبيانات وزارة الصحة، وهو رقم قياسي عالمي جديد آخر من الإصابات اليومية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات في الهند تجاوز عتبة 200 ألف ليقف عند 201 ألف و187 شخصا.