مستشار الرئيس: لا توجد أية مشكلة في التمويل المالي لتوفير لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الدولة تسعى منذ إعلان توافر لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بكل الوسائل للحصول على أكبر قدر منها، وذلك بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، مؤكدا: "لا توجد أية مشكلة في التمويل المالي لتوفير اللقاحات".

وأوضح تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر، أن هناك نوع من العجز العالمي في إنتاج اللقاحات، الكميات التي تُنتج ليست التي كان مُسجل توفيرها للناس، لافتا إلى استحواذ الدول المنتجة للقاحات على عدد ضخم من اللقاحات لمواطنيها.

وجدد تأكيده أن كل اللقاحات المستخدمة في مصر مؤثرة وفعالة وآمنة، متابعا: "هيئة الدواء لا تصدر أية موافقة على أي لقاح إلا بعد التأكد منه".

وأضاف أنه لم تظهر أية أعراض مقلقة لمن حصل على اللقاح، موضحا أن كل ما شعر به متلقي اللقاح الشعور بألم مكان الحقن، ارتفاع الحرارة، لافتا إلى الاطمئنان من عدم وجود أية أمور تمنع الحصول على اللقاح، قبل تلقيح المواطن.