يخال المرء من بعيد أن ذلك العملاق الخشبي، الذي يقارب طول جناحيه المتر ونصف، وكأنه أحد الطيور الجوارح الحقيقية، بعد تزويده بما يشبه الريش وتجهيزه ليحلق بتحريك جناحيه لإبعاد الطيور عن ممرات الإقلاع بالمطارات الكوبية.

يقول أرنستو أراغان، أحد أفراد فريق لاس إليوشنز الخاص لصناعة الدرونز الميكانيكية، لفرانس برس، إنهم يواجهون الكثير من التحديات كصعوبة الاستيراد والعفو التكنولوجي والقانون الكوبي الذي يحظر حتى الوقت الحالي وجود شركات خاصة، إلا أن القانون في طريقه للإلغاء.

يقوم الفريق المؤلف من 8 مهندسين وفنيين على مدار 4 سنين ماضية، بتصنيع الطائرات المسيرة من الخشب والألياف الزجاجية، بينما 80% من تلك المواد محلية بسبب صعوبة الاستيراد تحت وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

ويعد منزل أراغان من بين الورش الأساسية لعمل الفريق، بينما تعمل سيارة فورد موديل الخمسينات كورشة متنقلة أثناء التجارب الميدانية، وأما عن الأخشاب التى تشكل معظم هيكل الطائرة، فمن المزارع المحيطة بالمنازل الريفية جنوب العاصمة هافانا.

وقد لقي ابتكار فريق لاس إليوشنس إقبالا من المزارعين الراغبين بمتابعة المحاصيل وقطاع البترول بالدولة، لمراقبة خطوط النفط وقطاعي الكهرباء والاتصالات، لمتابعة الأبراج، وكذلك قطاع الطيران لإبعاد الطيور عن الممرات.

ويقول إريك أكرمينو، مدير الفريق، إنهم استفادوا من حديقة علمية أنشأتها الدولة العام الماضى، تشجيعا على الابتكار، وتمهيدا لفتح الباب أمام الشركات الخاصة حين إلغاء قانون حظرها.

ويضيف أكرمينو، أن الفريق يدفع لتلك الحديقة عشر دخله، بينما تقوم بتسهيل إجراءات الاستيراد له وإعفائه من الضرائب والجمارك لـ5 سنين قادمة.

ويقول رافاييل ستريبال، مدير الحديقة، إن المستثمرين الصغار بإمكانهم مساعدة كوبا للاكتفاء الذاتى، إذ هي الآن دون الاعتماد عليهم تستورد 80% من السلع.