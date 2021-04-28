إجلاء 5 آلاف شخص خلال إبطال قنبلة من مخلفات الحرب في ألمانيا

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء في مدينة بون الألمانية.

وأعلنت المدينة، اليوم الأربعاء، أن حوالي 5000 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في دائرة نصف قطرها 500 متر.

وبدأ الخبراء في إبطال مفعول القنبلة ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وانتهى الأمر في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، ثم تمكن السكان من العودة.

وتم العثور على القنبلة التي يبلغ وزنها 250 كيلوجراما بعد ظهر أمس الثلاثاء في منطقة حي لينجسدورف، وتسببت في عملية إجلاء واسعة النطاق استمرت لساعات، بحسب بيانات المدينة، واحتاج العديد من كبار السن إلى المساعدة في مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 33 شخصا في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وتم نقلهم إلى مكان آمن منفردين.

وشارك في المهمة أكثر من 150 فردا من رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والشرطة.