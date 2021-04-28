الصين منفتحة تجاه الاستثمارات والتكنولوجيات الألمانية

أبدت الصين انفتاحها تجاه الاستثمارات والتكنولوجيات الألمانية.

وفي منتدى اقتصادي على هامش المشاورات الحكومية السادسة بين ألمانيا والصين، قال نائب الوزير المسؤول عن لجنة التنمية والاصلاح الوطنية، هو يوبينج، اليوم الأربعاء في بكين إن الصين تريد عبر الخطة الخمسية الجديدة حتى عام 2025 أن تسهل على الشركات الأجنبية الاستثمار في الجمهورية الشعبية، إلى جانب توسيع الواردات، موضحا أن كليهما جزء من الاستراتيجية الجديدة لسياسة "الدورتين"، التي يتم من خلالها تعزيز الطلب المحلي وجعل الصين أكثر استقلالية عن بقية العالم.

ولتحقيق هذه الغاية تريد الصين أيضا زيادة ابتكاراتها من أجل جعل نفسها أكثر استقلالية من الناحية التكنولوجية. كما أكد نائب وزير أعلى هيئة معنية بالشؤون الاقتصادية في الصين أن بلاده ترحب بمساهمات الشركات الأجنبية في البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتحدث الوزير في الجزء الصحفي العام من المنتدى الذي حضره حوالي 100 من ممثلي الشركات من كلا البلدين. وسبق ذلك اجتماع خلف الأبواب المغلقة، والذي حضره أيضا مشاركون من ألمانيا.

ونظرا للسيطرة على فيروس كورونا في الصين وعدم تسجيل أي إصابات محلية تقريبا، فقد عادت الحياة إلى طبيعتها تماما هناك. ولذلك تمكن المنتدى الاقتصادي في من الانعقاد بشكل طبيعي - على عكس المشاورات الحكومية، التي عُقدت اليوم لأول مرة عبر الفيديو فقط.