المبعوث الخاص لتغير المناخ البحريني يبحث التعاون مع نظيره البريطاني

بحث المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني محمد مبارك بن دينه، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني الدكتور جون مورتون التنسيق والتحضير لعقد قمة تغير المناخ القادمة في جلاسكو.

وتبادل الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونتائج المفاوضات المتوقعة، وكذلك تسريع العمل المناخي بما في ذلك التكيف والتخفيف.

من جانبه، أشاد المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني بالعلاقات التاريخية والصداقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على دفع عجلة التقدم نحو تسريع العمل المناخي والوقوف إلى جانب الدول الداعمة لاتفاقية باريس لتغير المناخ.