هولندا تبدأ رفع الإغلاق الصحي المفروض منذ 4 أشهر

بعد أربعة أشهر من الإغلاق الصارم، تتخذ هولندا خطوة كبيرة نحو العودة للحياة الطبيعية قبل جائحة كورونا، مع رفع العديد من القيود المفروضة للمساعدة على الحد من تفشي الفيروس في البلاد بدءا من اليوم الأربعاء.

وسيتمكن المواطنون من التجول في الشوارع ليلا مرة أخرى مع رفع حظر التجول المسائي المفروض في يناير بالكامل، في حين سيُسمح بإعادة فتح المطاعم في ظل شروط معينة.

كما سيتمكن الهولنديون من استقبال زائرين اثنين إلى منازلهم بدلا من زيارة شخص واحد فقط.

واختارت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روته تخفيف القيود على الرغم من الأعداد المرتفعة باستمرار للحالات والتحذيرات الصادرة عن مجلسها الاستشاري العلمي بشأن الفيروس.

ومع ذلك، تتوقع الحكومة أن تنخفض أعداد الإصابات سريعا بسبب العدد المتزايد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وحتى الآن تلقى حوالى 5 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة.