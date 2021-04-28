 سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية على ثلاثة زوارق إيرانية - بوابة الشروق
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سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية على ثلاثة زوارق إيرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:13 ص

 أطلقت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية على ثلاثة زوارق إيرانية سريعة كانت على بعد 70 ياردة منها ومركب لخفر السواحل يعمل في المياه الدولية في الخليج، وفقا لما نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) عن البحرية الأمريكية.

وكان مسؤولون في البحرية الأمريكية قالوا في وقت سابق إن مجموعة قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفينتين لخفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن الحادث وقع يوم 2 أبريل فقط بعد إعلان واشنطن وطهران أنهما ستجريان مفاوضات لتجديد الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015. وقد بدأت تلك المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن الحادث من قبل.

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