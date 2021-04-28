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أعلن ورثة لي كون هي رئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس الذي توفي في تشرين أول/أكتوبر الماضي أنهم سيدفعون أكثر من 12 تريليون وون كوري جنوبي (8ر10 مليار دولار) كضرائب تركات.

وذكرت عائلة لي في بيان اليوم الأربعاء وزعته شركة سامسونج أن ضرائب التركات ستصل إلى أكثر من نصف قيمة أصول رئيس مجلس الإدارة الراحل وأنها "واحدة من أكبر الضرائب التي يتم دفعها في كوريا والعالم".

وبحسب العائلة، فإن قيمة الضرائب المقررة على تركة لي تعادل ثلاثة أو أربعة أمثال إجمالي حصيلة الضرائب العقارية في كوريا الجنوبية عام 2020.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الضرائب المستحقة على تركة لي ستكون الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية.

وقالت عائلة لي إنها ستدفع هذه الضرائب على ستة أقساط على مدى خمس سنوات اعتبارا من الشهر الحالي.

وأضافت :"هذا واجبنا المدني ومسؤوليتنا لدفع كل الضرائب".

كما قال ورثة لي إنهم سيتبرعون بتريليون وون "للجهود الرامية إلى المساهمة في التغلب على الأمراض المعدية وسرطان الأطفال" إلى جانب حوالي 23 ألف قطعة فنية تضم أعمالا لرسامين كبار مثل بابلو بيكاسو وكلود مونيه ومارك شاجال.

ولم يشر البيان إلى كيفية تقسيم التركة والتي تتضمن حصصا في شركة سامسونج إلكترونيكس.

يذكر أن لي الذي كان أغنى شخص في كوريا الجنوبية منذ 2009 ترك زوجة وابنتين وابنا.

وتقدر قيمة الأصول التي تركها لي بنحو 25 تريليون وون بحسب وكالة يونهاب.