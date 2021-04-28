 ميركل تدعو الصين إلى الحوار حول الاعتراف المتبادل باللقاحات - بوابة الشروق
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ميركل تدعو الصين إلى الحوار حول الاعتراف المتبادل باللقاحات

برلين/بكين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:08 م

دعت المستشارة أنجيلا ميركل الصين إلى الدخول في حوار بشأن الاعتراف المتبادل باللقاحات في مكافحة جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في مستهل المشاورات الحكومية الألمانية-الصينية عبر الإنترنت: "لا يمكننا احتواء هذا الوباء إلا معا. يمكن أن تلعب الصين وألمانيا دورا مهما في ذلك".

وحثت ميركل على التحدث بصراحة وشفافية عن إنتاج اللقاحات والاعتراف المتبادل باللقاحات "على الأقل داخل منظمة الصحة العالمية، من أجل كسب المعركة ضد الفيروس".

وهذا الاجتماع هو النسخة السادسة من المحادثات بين ألمانيا والصين التي تجرى كل عامين على هذا النطاق الكبير منذ عام 2011، حيث يشارك أعضاء الوزارات أيضا في المداولات. ومن المخطط تنظيم منتدى أعمال مع ممثلي الشركات في بكين.

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