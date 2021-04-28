نيجيريا تطالب الولايات المتحدة بدعم جهود أفريقيا في علاج انعدام الأمن في القارة

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طلب الرئيس النيجيري محمدو بوهاري من الولايات المتحدة دعم جهود أفريقيا في معالجة انعدام الأمن المتزايد في المنطقة.

وقال بوهاري في أول اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين ، إنه يتعين على واشنطن النظر في نقل مقر القيادة الأمريكية في إفريقيا من شتوتجارت بالمانيا إلى القارة لدعم وبشكل افضل مكافحة انعدام الأمن المتزايد.

وأنشأت الولايات المتحدة شركة أفريكوم لمساعدة دول المنطقة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود,

وأضاف بوهاري ، وفقًا لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء حصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء : "لا تزال التحديات الأمنية في نيجيريا مصدر قلق كبير لنا".

وتابع بوهاري أن انعدام الأمن في البلاد تفاقم بسبب "الضغوط السلبية المعقدة القائمة في منطقة الساحل ووسط وغرب أفريقيا ، وكذلك منطقة بحيرة تشاد.

وتخوض أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حربا طويلة منذ عقد ضد المتمردين الإسلاميين في الشمال الشرقي ، وصراعا يتفاقم سوءا بين الرعاة الرحل والمزارعين وزيادة أنشطة قطاع الطرق .

ومما زاد الوضع تعقيدا سلسلة من عمليات اختطاف الطلاب التي إدت إلى إغلاق مئات المدارس.