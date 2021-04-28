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باكستان تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ بدء جائحة كورونا

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 11:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 11:23 ص

سجلت باكستان حوالي 201 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم منذ وصول جائحة فيروس كورونا للبلاد العام الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للقيادة والعمليات إن إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد بلغت الآن 17 ألفا و530 حالة وفاة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 5292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 810 آلاف و231 حالة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة أنه تم مطالبة الحكومات الإقليمية إعداد ترتيبات لفرض إغلاق كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل في 20 مدينة كبرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات فرض حظر شامل على السياح والنقل بين الأقاليم خلال عطلات العيد. ودعت الحكومة بالفعل الجيش لتنفيذ القيود .

وأمس الثلاثاء، تم تطعيم أكثر من مئة ألف شخص في أكثر من 1200 مركز. ويسجل الكثير من الأشخاص أسماءهم على الرغم من الشكوك بشأن اللقاحات.

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