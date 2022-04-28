الحكومة الصينية تتعهد بمساعدة العاطلين

تعهد مجلس الدولة (الحكومة) في الصين بتشجيع نمو شركات منصات الإنترنت ومنح الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم مساعدات مالية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء لي كيشيانجفي بيان إن "النمو الصحي لاقتصاد منصات الإنترنت يجب أن يكون مسهلا لخلق المزيد من الوظائف"، مضيفا أن استقرار التوظيف "داعم رئيسي" لاستمرار النمو الاقتصادي في الحدود المناسبة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المجلس القول إنه سيتم تقديم دعم نقدي مؤقت للعمال المهاجرين الذين سددوا تأمين ضد البطالة لمدة أقل من عام وبالتالي لا يستحقون لإعانة البطالة المقررة قانونا.

وأضاف أن الأشخاص الذين يواجهون "صعوبات" والذين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي الفيروس ولا يتمتعون بالتغطيات التأمينية المناسبة، سيحصلون على مساعدات مماثلة.

ولم يحدد المجلس قيمة هذه المساعدات ولا الفترة الزمنية التي سيستمر خلالها حصول هؤلاء المستفيدين على الدعم.

وكانت الصين قد شهدت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من عامين واضطرت لإغلاق العديد من المراكز الاقتصادية الكبرى ومنها مدينة شنغهاي مما أدى إلى اضطراب النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5.8% وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2020.