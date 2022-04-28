تحرير 51 محضرا لمخابز ومحلات فسيخ في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، عدد من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 51 محضرا، عبارة عن رصد مخالفات متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية التموين بدمياط، اليوم الخميس، أنه في حملة مكثفة على الأسواق، تم تحرير 3 محاضر تصرف في 3 جوالات دقيق مدعم بمخبز بلدي، وتحرير 4 محاضر لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر ذبح خارج المجزر، وتحرير محضرين غش تجاري عرض فسيخ للبيع ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 20 كيلو مصنعات لحوم، تحرير محضربيع سكر حر بأزيد عن السعر المقرر، والتحفظ على 10 كيلو على ذمة المحضر، وتحرير محضر لمندوب غاز متجول بدون اعلان، وتحرير محضر لمحل فسيخ وأسماك بدون ترخيص، تحرير 6 محاضر للبيع في أكياس سوداء، وتحرير محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، وتحرير 18 محضرا لعدم اعلان عن الأسعار، وتحرير 15 محضر عدم استخراج شهادة صحية، ليصل بذلك اجمالى عدد المحاضر المحررة إلى 51 محضرا.

وقال المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.